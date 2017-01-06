Тульские власти пообещали ликвидировать аварию на водоводе до конца дня

Москва. 6 января. INTERFAX.RU -Авария на водоводе в Туле, оставившая без воды более 20 тыс. человек, будет устранена до конца пятницы, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"Восстановлен аварийный участок водовода. Ремонтные работы продолжаются. Завершить их планируется до конца дня", - отметил собеседник агентства.

Работы по устранению прорыва проводят специалисты ОАО "Тулагорводоканал". На месте проведения работ развернут пункт управления главы администрации Тулы. На месте аварии работает достаточное количество техники и рабочих аварийных служб. На период проведения ремонтных работ организована раздача технической и питьевой воды жителям Пролетарского округа.

Ранее сообщалось, что накануне вечером повреждение водоводов оставило без воды жителей 624 домов в Туле.

У населенного пункта Молодежный во время несанкционированных земляных работ были повреждены водоводы диаметром 600 мм и 900 мм. В результате без воды остались 20 тыс. 300 жителей.

В настоящее время 623 дома отключены от холодного и горячего водоснабжения. Все многоквартирные дома и социальные объекты отапливаются.