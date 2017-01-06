Тульская школьница погибла под колесами грузового поезда

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку по факту гибели 15-летней школьницы под колесами грузового поезда в Заокском районе Тульской области, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

По ее словам, вечером в среду в районе станции Тарусская Курского направления Московской железной дороги, расположенной в поселке Заокский Тульской области, учащаяся 8-го класса местной школы перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед близко идущим грузовым поездом и была им травмирована. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Следствием установлено, что школьница пренебрегла предупреждениями, которые располагались по обеим сторонам пешеходного перехода. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.