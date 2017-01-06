К поискам затонувшего в Финском заливе судна с рыбаками привлечено 350 человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Спасатели продолжает поиски затонувшего в Финском заливе судна с тремя рыбаками, в работах задействованы 350 человек и 65 единиц техники. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин.

"К настоящему времени с воздуха обследовано более 500 кв. км территории, 60 кв. км акватории Финского залива обследовано с помощью буксира "Союз". Также обследовано 22 км береговой линии пешком", - сказал собеседник агентства.

По словам Польшина, к работе готовы четыре водолаза Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, водолазная станция и гидролокатор.

Место затопления судна пока не обнаружено, поиски осложняются низкими температурами и ветром, добавил он.

Как сообщалось, вечером в среду маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга. На борту судна находились три человека.

По данному факту возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".