Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусами на Алтае

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП, при котором пострадали пассажиры двух автобусов, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

По данным следствия, вечером 4 января на 235-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Алтайского края водитель рейсового автобуса Higer KLQ6826Q, следовавшего в Бийск, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом "ЛАЗ-695Н".

В результате погибли три человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время проведен осмотр транспортных средств, изъяты документы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы пострадавших, свидетелей произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствию также предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.