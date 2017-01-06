МЧС открыло пункты обогрева на автотрассах из-за усиления морозов в России

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Спасатели в условиях аномальных холодов усилили меры безопасности и организовали 37 пунктов обогрева на трассах Центрального и Приволжского федеральных округов.

"На трассах Центрального и Приволжского федеральных округов развернуто и приведено к работе 37 пунктов обогрева и два городка жизнеобеспечения. В частности, такие пункты развернуты на федеральных автомобильных дорогах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-4 "Дон", а также на трассах регионального значения А-107, А-108", - сообщили в МЧС РФ.

Как сообщают в пресс-службе, в пунктах обогрева, каждый из которых вмещает в себя около 30 человек, можно "остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования".

По данным МЧС, общая группировка, привлеченная к обеспечению безопасности на время прохождения холодного циклона и гололедных явлений, составляет более 100 тысяч человек и более 24 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России - более 23 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

Также пункты обогрева готовы к работе и в регионах Северо-Запада.