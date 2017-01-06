Водоснабжение в Туле восстановлено спустя сутки после аварии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Туле завершены ремонтные работы на поврежденном участке водовода, в жилые дома началась подача воды, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"Начался запуск воды в Пролетарском округе Тулы с Медвенско-Осетровского водозабора. Ход работ контролирует глава администрации Тулы Евгений Авилов", - отметил собеседник агентства. Возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, добавил представитель горадминистрации.

Ранее сообщалось, что накануне вечером повреждение водоводов оставило без воды жителей 624 домов в Туле. У населенного пункта Молодежный во время несанкционированных земляных работ были повреждены водоводы диаметром 600 мм и 900 мм. В результате без воды остались 20 тыс. 300 жителей. В квартирах туляков почти сутки не было горячей и холодной воды.

При этом все многоквартирные дома и социальные объекты отапливались.На период проведения ремонтных работ была организована раздача технической и питьевой воды.