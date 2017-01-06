В одном из районов Твери произошла авария на теплосетях

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Твери устраняется повреждение на теплосетях в Московском районе, теплоснабжение потребителей будет осуществляться по резервной схеме, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Повреждение магистрального трубопровода диметром 1000 мм произошло на Зеленом проезде. Специалисты "Тверской генерации" ведут работы по его ликвидации. В то же время ведется переключение на резервную схему подачи тепла потребителям в микрорайоне "Южный" по двум трубопроводам.

На место аварии выехал глава администрации Твери Алексей Огоньков.

"Делается все необходимое, чтобы максимально оперативно обеспечить теплом жилой фонд микрорайона. До окончания работ по устранению повреждения на теплотрассе возможно снижение параметров подачи теплоносителя в дома", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Тверской области, в 16:20 поступило сообщение об отключении теплоснабжения в микрорайоне Южный города Твери. На место порыва выехала оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области", ремонтные бригады от ООО "Тверская генерация" и МУП "Сахарово".

Развернут оперативный штаб по контролю за обстановкой. Всего к проведению работ привлечен 21 человек, 6 единиц техники из них от МЧС - 16 человек, 4 единицы техники. В настоящее время температура воздуха в Твери составляет минус 29 градусов, ночью прогнозируется понижение до минус 31 градуса.

Пресс-служба городской администрации уточнила, что теплоснабжение в Твери восстанавливается по резервной схеме. В настоящее время жилой фонд микрорайона отапливается с помощью двух трубопроводов диаметром 700 мм от котельной "Южная".

Ликвидация повреждения ведется "Тверской генерацией" в оперативном режиме, организация располагает достаточными силами и средствами для того, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки, говорится в сообщении.