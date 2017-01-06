Главные новости
В миреТрамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежьеВ России"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%
В России

В одном из районов Твери произошла авария на теплосетях

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Твери устраняется повреждение на теплосетях в Московском районе, теплоснабжение потребителей будет осуществляться по резервной схеме, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Повреждение магистрального трубопровода диметром 1000 мм произошло на Зеленом проезде. Специалисты "Тверской генерации" ведут работы по его ликвидации. В то же время ведется переключение на резервную схему подачи тепла потребителям в микрорайоне "Южный" по двум трубопроводам.

На место аварии выехал глава администрации Твери Алексей Огоньков.

"Делается все необходимое, чтобы максимально оперативно обеспечить теплом жилой фонд микрорайона. До окончания работ по устранению повреждения на теплотрассе возможно снижение параметров подачи теплоносителя в дома", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Тверской области, в 16:20 поступило сообщение об отключении теплоснабжения в микрорайоне Южный города Твери. На место порыва выехала оперативная группа ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области", ремонтные бригады от ООО "Тверская генерация" и МУП "Сахарово".

Развернут оперативный штаб по контролю за обстановкой. Всего к проведению работ привлечен 21 человек, 6 единиц техники из них от МЧС - 16 человек, 4 единицы техники. В настоящее время температура воздуха в Твери составляет минус 29 градусов, ночью прогнозируется понижение до минус 31 градуса.

Пресс-служба городской администрации уточнила, что теплоснабжение в Твери восстанавливается по резервной схеме. В настоящее время жилой фонд микрорайона отапливается с помощью двух трубопроводов диаметром 700 мм от котельной "Южная".

Ликвидация повреждения ведется "Тверской генерацией" в оперативном режиме, организация располагает достаточными силами и средствами для того, чтобы завершить работы в максимально короткие сроки, говорится в сообщении.

Теги: Тверь
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%
Украина из-за похолодания увеличила подъем газа из подземных хранилищ в 2 раза по сравнению с первыми числами январяПодробнее
ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50
До конца декабря строевые авиачасти пополнят свыше 100 новейших самолетов и вертолетовПодробнее
Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Об этом ей сказали в ФСИН, ожидается, что осужденный доберется в течение двух днейПодробнее
В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России
Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТОПодробнее
В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнераВ Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера
Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человекПодробнее
В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиковВ Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков
Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командираПодробнее
В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТОВ МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО
В Москве не считают эту организацию анахронизмомПодробнее
Литераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение ДадинаЛитераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение Дадина
Свое обращение по поводу судьбы осужденного активиста-оппозиционера они адресовали ФСИНПодробнее
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море
По данным источника "Интерфакса", как ожидается, это произойдет уже в январеПодробнее
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой тареВ России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
Производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается с сегодняшнего дня, продажа - с лета этого годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежьеВ России"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%СпортРоссийский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Росгвардия получит первые модернизированные БТР-82 в 2017 году
Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"
Лучшие фото недели
Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
Рынок акций завершил первую неделю года на минорной ноте
Экипаж россиянина Васильева стал вторым на очередном этапе ралли Africa Eco Race
Пентагон объявил об уничтожении в Сирии главного пропагандиста ИГ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи