Главные новости
В миреПолиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропортуВ миреТрамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье
В России

Подача воды в жилые дома в Туле возобновится в течение ночи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ремонтные работы после аварии на водоводе в Туле завершились, однако водоснабжение части жилого фонда Тулы будет восстановлено только к утру в субботу, сообщило областное правительство со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеонору Шевченко.

В настоящее время вода начала поступать в квартиры жителей Пролетарского района Тулы. Это подтверждают данные телефонного опроса жителей, который в настоящее время проводят представители аварийных служб города. Вода наполняет трубопровод постепенно.

"Во избежание гидравлического удара при пуске магистрального водопровода осуществляется плавное заполнение системы водозабора. После очистки воды от грубых фракций давление будет повышено до нормативного уровня", - отметила Шевченко. В настоящее время холодная вода поступает на нижние этажи многоквартирных домов. В ближайшие часы давления станет достаточно и для верхних этажей. Горячая вода придет в квартиры туляков в течение ночи. Все котельные работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о завершении ремонтных работ на поврежденном участке водовода и подачи воды в жилые дома с Медвенско-Осетровского водозабора. Накануне вечером повреждение водоводов оставило без воды жителей 624 домов в Туле.

У населенного пункта Молодежный во время несанкционированных земляных работ были повреждены водоводы диаметром 600 мм и 900 мм. В результате без воды остались 20 тыс. 300 жителей.

В квартирах туляков почти сутки не было горячей и холодной воды. При этом все многоквартирные дома и социальные объекты отапливались.

На период проведения ремонтных работ была организована раздача технической и питьевой воды.

Теги: Тула
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%
Украина из-за похолодания увеличила подъем газа из подземных хранилищ в 2 раза по сравнению с первыми числами январяПодробнее
ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50
До конца декабря строевые авиачасти пополнят свыше 100 новейших самолетов и вертолетовПодробнее
Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Об этом ей сказали в ФСИН, ожидается, что осужденный доберется в течение двух днейПодробнее
В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России
Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТОПодробнее
В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнераВ Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера
Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человекПодробнее
В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиковВ Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков
Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командираПодробнее
В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТОВ МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО
В Москве не считают эту организацию анахронизмомПодробнее
Литераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение ДадинаЛитераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение Дадина
Свое обращение по поводу судьбы осужденного активиста-оппозиционера они адресовали ФСИНПодробнее
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море
По данным источника "Интерфакса", как ожидается, это произойдет уже в январеПодробнее
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой тареВ России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
Производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается с сегодняшнего дня, продажа - с лета этого годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПолиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропортуВ миреТрамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежьеСпортРоссийский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Полиция штата Флорида США опровергла информацию о новых выстрелах и втором стрелке в аэропорту
Голландец Де Рой возглавил общий зачет "Дакара" в классе грузовиков
Полиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропорту
Конгресс США утвердил Трампа и Пенса на новых должностях
Стрельба с жертвами произошла во Флориде
Росгвардия получит первые модернизированные БТР-82 в 2017 году
Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи