Подача воды в жилые дома в Туле возобновится в течение ночи

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ремонтные работы после аварии на водоводе в Туле завершились, однако водоснабжение части жилого фонда Тулы будет восстановлено только к утру в субботу, сообщило областное правительство со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеонору Шевченко.

В настоящее время вода начала поступать в квартиры жителей Пролетарского района Тулы. Это подтверждают данные телефонного опроса жителей, который в настоящее время проводят представители аварийных служб города. Вода наполняет трубопровод постепенно.

"Во избежание гидравлического удара при пуске магистрального водопровода осуществляется плавное заполнение системы водозабора. После очистки воды от грубых фракций давление будет повышено до нормативного уровня", - отметила Шевченко. В настоящее время холодная вода поступает на нижние этажи многоквартирных домов. В ближайшие часы давления станет достаточно и для верхних этажей. Горячая вода придет в квартиры туляков в течение ночи. Все котельные работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о завершении ремонтных работ на поврежденном участке водовода и подачи воды в жилые дома с Медвенско-Осетровского водозабора. Накануне вечером повреждение водоводов оставило без воды жителей 624 домов в Туле.

У населенного пункта Молодежный во время несанкционированных земляных работ были повреждены водоводы диаметром 600 мм и 900 мм. В результате без воды остались 20 тыс. 300 жителей.

В квартирах туляков почти сутки не было горячей и холодной воды. При этом все многоквартирные дома и социальные объекты отапливались.

На период проведения ремонтных работ была организована раздача технической и питьевой воды.