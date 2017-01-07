В Люберцах восстановили энергоснабжение после аварии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Авария на питающем центре в Люберцах, оставившая в пятницу без электроснабжения около 100 тысяч человек в Подмосковье, устранена, сообщили "Интерфаксу" в местной администрации.

"Авария устранена (...) Энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Сейчас последние штрихи - выясняют, что там произошло", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте аварии работали аварийные бригады Мособлэнерго и Люберецких электросетей.

Как сообщалось, авария на распределительной энергоподстанции произошла в Люберцах на ул. Котельническая в пятницу около 21:00. В результате без электричества осталась часть Люберец, Дзержинского, Лыткарино, микрорайон Белая Дача Котельников - всего около 100 тысяч человек.