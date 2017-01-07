Шесть человек спасли камчатские пожарные из горящего деревянного дома

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пожарные в Петропавловске-Камчатском спасли из горящего деревянного дома на улице Доватора шесть местных жителей.

Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что информация о возгорании поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером в пятницу, в 20:28 по местному времени.

"На место вызова незамедлительно выдвинулись огнеборцы пожарно-спасательной части №3 - всего 11 человек на трех единицах техники. В 20:40 пожар был локализован, а в 21:08 - полностью ликвидирован. Огнем повреждены деревянные конструкции дома, вещи и мебель на общей площади 20 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, из горящего дома было спасено шесть человек. Жертв и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Причины возникновения пожара и точная сумма ущерба устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора.