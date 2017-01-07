В Сахалинской области зарегистрировали ощущаемое землетрясение

Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТО Подробнее

В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России

Об этом ей сказали в ФСИН, ожидается, что осужденный доберется в течение двух дней Подробнее

Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания

До конца декабря строевые авиачасти пополнят свыше 100 новейших самолетов и вертолетов Подробнее

ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50

Украина из-за похолодания увеличила подъем газа из подземных хранилищ в 2 раза по сравнению с первыми числами января Подробнее

"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%

4 января 17:31

В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера

Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человек Подробнее

4 января 14:59

В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков

Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командира Подробнее

4 января 09:53

В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО

В Москве не считают эту организацию анахронизмом Подробнее

3 января 20:53

Литераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение Дадина

Свое обращение по поводу судьбы осужденного активиста-оппозиционера они адресовали ФСИН Подробнее

3 января 12:41

"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море

По данным источника "Интерфакса", как ожидается, это произойдет уже в январе Подробнее

1 января 10:07

В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре