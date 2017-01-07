В Сахалинской области зарегистрировали ощущаемое землетрясение

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Ощущаемое землетрясение зарегистрировано Геофизической службой РАН в 22 км южнее города Невельска, а также в 12 км юго-восточнее села Горнозаводск, в 6 км северо-восточнее села Шебунино Сахалинской области.
Пресс-служба Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России сообщает, что землетрясение магнитудой 3,9 произошло на глубине 10 км.
"Ощущаемость землетрясения на территории города Невельска, сёл Горнозаводск и Шебунино составила до 2 баллов. Организованно обследование четырьмя рабочими группами -13 человек, 4 единицы техники", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, тревога цунами не объявлялась. Жертв, разрушений нет.