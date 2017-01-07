Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Беринговом море

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в связи с объявленным штормовым предупреждением в акватории Тихого океана и Беринговом море.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в воскресенье днем в Тихом океане, Беринговом море в подрайонах 11311, 11313, 11321, 11323 ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Вечером этого же дня опасное волнение распространится в подрайон 11294. В зону штормового воздействия попадает побережье Алеутского муниципального района.

"Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - говорится в сообщении.