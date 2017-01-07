Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 7 ноябряВ миреАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборовВ миреПолиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропорту
В России

У православных наступило Рождество

Есть обновление от 06:52

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу, на которой собрались тысячи человек, в том числе члены парламента и другие высокопоставленные представители власти.

В общей сложности торжественные богослужения проходят сегодня в нескольких сотнях православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.

Согласно Евангелию, Христос (в переводе с греч. - помазанник, мессия) родился в семье Иосифа и Марии, живших в Назарете. О рождении Сына Божия от Духа Святого Марии возвестил архангел Гавриил. Первенец был рожден в Вифлееме, который Мария с Иосифом посетили в ходе переписи населения. О будущем рождении Спасителя в Вифлееме свидетельствовал ветхозаветный пророк Михей.

Иисуса спеленали и положили в ясли, потому что места в гостинице не нашлось. Поклониться Младенцу пришли волхвы, которым на место Его рождения указала звезда. Они принесли Иисусу дары - золото, ладан и смирну, ставшие первыми в мире рождественскими подарками.

Согласно христианскому вероучению, Иисус принес в мир благую весть о Царствии Небесном для спасения человеческого рода, на который распространились последствия грехопадения, совершенного Адамом и Евой. Через смерть на кресте и воскресение Христос искупил грехи этого мира и указал путь к спасению из плена дьявола.

Родившегося Спасителя мира 7 января, по юлианскому календарю, славят не только в Русской церкви, но также в Сербской, Грузинской, Иерусалимской и Польской православных церквах.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя.

Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее, именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около двух тысяч лет.

В день Рождества патриарх Кирилл призвал всех выйти из виртуального пространства в реальный мир.

"Будем снисходительны к слабостям и немощам друг друга, будем терпимее и добрее к ближним, подарим друг другу больше радости и любви. Выйдем из пространства реальности виртуальной в живой, настоящий мир, открывая богатство нашего сердца людям, действительно нуждающимся во внимании и заботе", - сказал предстоятель Русской православной церкви в праздничном обращении к телезрителям. Патриарх напомнил, что Рождество традиционно собирает семьи вместе, и эта традиция напоминает нам "о том, что есть главное в человеческой жизни". "Подобно тому, как в Церкви через соединение с Богом в таинствах преодолевается человеческое одиночество и ограниченность, а душа согревается и напитывается благодатью Святого Духа, так и в семье среди своих родных и близких человек обретает мир и покой, силы и вдохновение трудиться. Семья, в которой царят мир и любовь, это своего рода точка входа в Царство Божие, это домашняя Церковь, как ее называет Священное Писание", - сказал патриарх Кирилл.

Теги: православие, Рождество
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%
Украина из-за похолодания увеличила подъем газа из подземных хранилищ в 2 раза по сравнению с первыми числами январяПодробнее
ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50ВКС России в 2017 году получат пять истребителей Т-50
До конца декабря строевые авиачасти пополнят свыше 100 новейших самолетов и вертолетовПодробнее
Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Об этом ей сказали в ФСИН, ожидается, что осужденный доберется в течение двух днейПодробнее
В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России
Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТОПодробнее
В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнераВ Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера
Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человекПодробнее
В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиковВ Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков
Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командираПодробнее
В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТОВ МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО
В Москве не считают эту организацию анахронизмомПодробнее
Литераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение ДадинаЛитераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение Дадина
Свое обращение по поводу судьбы осужденного активиста-оппозиционера они адресовали ФСИНПодробнее
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море
По данным источника "Интерфакса", как ожидается, это произойдет уже в январеПодробнее
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой тареВ России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
Производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается с сегодняшнего дня, продажа - с лета этого годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 7 ноябряВ миреАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборовВ миреПолиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропортуСпортРоссийский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября
У православных наступило Рождество
В Сахалинской области зарегистрировали ощущаемое землетрясение
О подозреваемом в стрельбе во Флориде рассказал его брат
В Твери восстановили магистральный теплопровод
Разведка США назвала работавшего на ГРУ хакера
Американская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборов
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи