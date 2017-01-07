Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - говорится в поздравлении главы государства.

"Огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии, - отмечает президент. - Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения".

По его словам, "конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия". "Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", - заявляет Путин.

"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия", - говорится в поздравлении президента.