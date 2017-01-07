Туман в Волгограде стал причиной задержки ряда рейсов из Москвы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда из-за тумана работает по фактической погоде, сообщили "Интерфаксу" в справочной аэропорта в субботу.

"В настоящее время из-за погодных условий задерживается прибытие трех рейсов "Москва-Волгоград" авиакомпаний "Аэрофлот" , S7 Airlines и "Победа", - уточнил собеседник агентства.

Рейсы в Москву, которые по расписанию должны вылететь в 10:00, 10:25 и 13:30 по Москве, также будут отправлены из Волгограда с задержкой.

Кроме того, задерживается вылет рейса "Волгоград - Санкт-Петербург" авиакомпании "Победа", который должен отправиться в 14:10 по московскому времени.