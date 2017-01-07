В Мурманской области из-за непогоды закрыли три дороги

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Мурманской области из-за сильного ветра и снежных заносов перекрыты три дороги, сообщили в субботу "Интерфаксу" в "Мурманскавтодоре".

В частности, с вечера пятницы в Печенгском районе закрыт для проезда участок федеральной трассы Р-21 "Кола" с 1470 по 1510 км (от развилки на ЗАТО Заозерск до военного гарнизона Спутник).

По данным ГУ МЧС России по Мурманской области, в связи с ненастной погодой и ограничением движения на повороте к Заозерску спасатели развернули мобильный пункт обогрева и питания.

Кроме того, из-за непогоды закрыты дорога Заполярный-Сальмиярви с 0 по 23 км и дорога Кола - Серебрянские ГЭС, ведущая к поселку Туманный и селу Териберка, ставшему известным после выхода художественного фильма Андрея Звягинцева "Левиафан".

Накануне мурманский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в Печенгском районе на северо-западе региона скорость юго-западного, южного ветра - до 22-27 метров в секунду.