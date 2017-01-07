В Люберцах более 20 домов пока без тепла из-за аварии на теплотрассе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Около тысячи жителей подмосковных Люберец остаются в субботу без отопления из-за прорыва на теплотрассе, тепло планируется вернуть в течение двух часов, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы министерства ЖКХ Московской области Вадим Кудасов.

"После того, как электроснабжение в Люберцах восстановили, соответственно, было восстановлено тепло и горячее водоснабжение. И когда дали напор, на одной из улиц на теплотрассе произошел порыв. Все дома запитаны сейчас теплом и горячей водой, за исключением 22 домов, но в ближайшие два часа их подключат", - сказал он.

Кудасов отметил, что на месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействованы несколько сотен человек - сантехники, представители управляющих компаний, водоканала и теплосетей. "Система может быть завоздушена, поэтому они прокачивают, продувают. Где-то, может быть, еще не до конца нагрелись батареи, в ближайшие часы все будет восстановлено", - сказал руководитель пресс-службы.

Областная аварийно-восстановительная служба доставила на место семь передвижных электростанций. В случае повторных отключений электроснабжения в Люберцах все объекты коммунальной инфраструктуры - это несколько котельных, водозаборные узлы и канализационно-насосные станции - будут запитаны от них.

"В целом коммунальная инфраструктура Люберец работает в штатном режиме, - отметил Кудасов. - По состоянию на 13:00 восстановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение в 350 многоквартирных домах".

Накануне вечером в результате аварии на распределительной энергоподстанции без электричества остались часть Люберец, часть городского округа Дзержинского, Лыткарино, микрорайон Белая Дача Котельников - всего около 100 тыс. человек. В 0:45 7 января энергоснабжение в Люберцах было восстановлено.