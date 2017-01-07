Патриарх Кирилл поздравил экипаж МКС с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу поздравил с Рождеством российских членов экипажа МКС.

"В день Рождества Христова принято в первую очередь вспоминать своих родных и близких, делать подарки, а вы как люди, находящиеся выше всех и видящие Землю из космоса, являетесь для всего мира близкими людьми, потому что о вас знают все и вы как бы над всеми нами. Вот в этот день вам, героям, хочу принести свое рождественское поздравление", - сказал патриарх в общении с тремя российскими космонавтами во время специального сеанса связи.

Как отметил предстоятель, замечательно, что экипаж МКС международный и совершает "дело мира", в то время как всякий конфликт наносит вред человеческой жизни, а "праздник Рождества мы называем праздником мира".

Патриарх пожелал космонавтам здоровья, сил, помощи Божией в их высокой ответственной миссии. Кроме того, предстоятель рассказал космонавтам о трескучих рождественских морозах, стоящих сейчас в Москве.

В свою очередь космонавты поблагодарили патриарха за внимание и попросили его благословения и молитв.

Всего на борту станции находится шесть человек - российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, астронавты НАСА Роберт Шейн Кимброу, Пегги Уитсон и астронавт ЕКА Тома Песке.

Во время работы на МКС в программе российских членов экипажа - научно-прикладные исследования и эксперименты, а также поддержание работоспособности станции и ее дооснащение оборудованием, которое доставят российский, японский и американский грузовые корабли.

В субботу патриарх также поздравил с праздником Рождества детей в храме Христа Спасителя и обратился к ним с приветственным словом.