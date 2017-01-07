В Королеве восстановили подачу тепла в жилые дома

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Тепло возвращается в 15 домов в Королеве, которые из-за прорыва на теплотрассе оставались отключенными от отопления с раннего утра субботы, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В результате утечки на теплотрассе, произошедшей в 7:00 7 января, без тепла остались 59 многоквартирных жилых домов микрорайона Юбилейный. (...) В течение полутора часов после отключения было восстановлено теплоснабжение 44 МКД, пуск тепла в оставшихся 15 домах обеспечен в 17:30", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отключения не затронули социально-значимые объекты.

Ранее сообщалось, что отопление не поступает в 16 многоквартирных домов в Королеве, в которых проживают около одной тысячи жителей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации наукограда, авария на одном из участков теплосети центрального отопления произошла в субботу утром в микрорайоне Юбилейный Королёва.

На месте аварии работали более десяти аварийно - восстановительных бригад, свыше 80 человек и 15 единиц спецтехники. Были организованы пункты обогрева и горячего питания.