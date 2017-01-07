В Костромской и Московской областях объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр объявил оранжевый уровень интенсивности опасных явлений в Костромской и Московской областях на ближайшие сутки, говорится в сообщении на сайте ведомства.
'"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в прогностической карте Росгидрометцентра на 8 января.
Согласно карте, в остальных регионах ЦФО сохраняются желтый и зеленый уровни опасности.
В граничащей с Костромской - Кировской области также объявлен оранжевый уровень опасности.
По данным пресс-службы администрации Костромской области в регионе к вечеру понизилась температура и составляет от -32 до -37 градусов.