Рождественская ночь в России прошла без чрезвычайных происшествий

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Рождественская ночь с 6 на 7 января по всей России прошла без чрезвычайных происшествий, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

"В течение суток органами управления МЧС России осуществлялся контроль проведения более 9000 мероприятий, связанных с новогодними праздниками и Рождеством Христовым. На территории Российской Федерации в 76 городах в местах с массовым пребыванием людей развернуты более 130 полевых кухонь, организовано питание свыше 15000 человек", - отметили спасатели.

Для осуществления контроля в местах большого скопления людей было организовано дежурство специалистов МЧС России, МВД России и скорой медицинской помощи.

По данным пресс-службы, дежурство сотрудников МЧС России также было организовано в храмах, где проходили торжественные богослужения.