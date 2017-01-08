Кремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ

Владимир Путин также приглашал на мероприятия детей американских дипломатов, аккредитованных в России

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Традиционные новогодние Кремлевские представления завершаются в воскресенье в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, семьи 30 российских дипломатов с детьми по приглашению президента России посетили Кремлевскую елку.

Ранее Владимир Путин поручил управделами президента пригласить на кремлевскую новогоднюю елку всех детей сотрудников российских загранучреждений, высланных из США.

"Управление делами президента обеспечило всех билетами на елку с учетом предпочтений по времени и дате. Дети и родители остались очень довольны, благодарили за приглашение и красочное новогоднее представление", - сказала Крылова.

29 декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персона нон грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

30 декабря президент России назвал антироссийские действия администрации США провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха. В ответ на действия Вашингтона российский лидер пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на елку в Кремль.