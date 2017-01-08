Восстановлено теплоснабжение пострадавшего после обрушения крыши дома в Ижевске

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Коммунальщики восстановили в девяти квартирах дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске нарушенное в результате обрушения крыши теплоснабжение, сообщила пресс-служба администрации города в воскресенье.

"В жилом доме № 49 по ул. 50 лет ВЛКСМ восстановлена система теплоснабжения, поврежденная сломанной несущей балкой кровли", - говорится в сообщении.

В девяти квартирах, в которых частично отсутствовало отопление, в течение всего этого времени температура не опускалась ниже нормативных 18 градусов.

Ижевская управляющая компания 9 января приступит к ремонту участка кровли.

Утром стало известно, что крыша 4-этажного жилого дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске частично обрушилась под тяжестью снега. Никто из жильцов не пострадал, эвакуации не потребовалось. Сломанная несущая балка кровли повредила три стояка, в результате девять квартир остались без отопления. В Госжилинспекции сообщали, что не чистившая в надлежащем порядке снег на крыше управляющая компания будет оштрафована и должна возместить жильцам ущерб.