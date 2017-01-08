Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с терактом в Иерусалиме

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с терактом в Иерусалиме, сообщила в воскресенье пресс-служба главы российского государства.

"Президент Путин передал слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сообщили в пресс-службе.

8 января четыре человека погибли, еще 13 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля расценила это как теракт. Водитель грузовика был застрелен.

Позднее Нетаньяху заявил о связи совершившего наезд на пешеходов в Иерусалиме человека с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).