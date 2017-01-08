Два десятка человек эвакуированы из горящего торгового центра в Орле

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Около 20 человек были эвакуированы спасателями из торгового центра в Орле, который загорелся вечером в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Большая часть посетителей была выведена из здания сотрудниками торгового центра до приезда пожарных.

"По состоянию на 20.20 происходит активное горение третьего этажа, а также кровли правой части торгового центра", - уточнили в пресс-службе.

Пожарным удалось локализировать очаг возгорания.