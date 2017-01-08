В Пермском крае температура опустится до -40 градусов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Столбик термометра в низких и горно-восточных районах Прикамья может опуститься до 45 градусов ниже нуля в ближайшие сутки, сообщил в воскресенье сайт регионального управления МЧС.

"По данным гидрометеослужбы, 8-10 января в Пермском крае ожидается мороз -30...-37, на севере в низинах и горных районах на востоке сильный мороз -40...-45, аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендовал не выходить на улицу без крайней необходимости в морозную погоду.