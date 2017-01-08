Спасатели вывезли сломавшую ногу москвичку из ущелья в Кабардино-Балкарии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Травмированную туристку спасатели транспортируют в больницу из ущелья Адыл-Су в Кабардино-Балкарии, сообщил агентству "Интерфакс" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в воскресенье.

"Москвичка сломала ногу в районе колена, ее доставили, обеспечив иммобилизацию, в альплагерь "Джантуган", откуда на автомобиле ЭВПСО везут в ближайшую участковую больницу", - сказал оперативный дежурный.

Как сообщалось, туристка 1979 года рождения из незарегистрированной в спасательной службе группы сломала ногу в районе альплагеря "Джантуган" в ущелье Адыл-Су на высоте 2800 метров над уровнем моря.

Пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России вышли для оказания помощи пострадавшей.