Полиция перекрыла канал поставки героина из Средней Азии в Приморье

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали четверых подозреваемых, чем перекрыли канал поставки героина из Средней Азии в Приморский край, сообщила в понедельник пресс-служба краевого УМВД.

"Установлено, что участники группы использовали современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков", - говорится в релизе.

В ходе спецоперации задержаны двое жителей приморского города Находка и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка. В домах подозреваемых полицейские изъяли героин, банковские карты, мобильные телефоны, весы для взвешивания, а также более 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 228. 1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, совершенные в значительном размере).

По ходатайству следователя подозреваемые заключены под стражу.