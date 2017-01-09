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Более 188 литров спиртосодержащей продукции изъяты в Приморье в праздники

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора в Приморье в новогодние праздники проверили 245 торговых точек в нескольких районах края на наличие запрещенной спиртосодержащей продукции.

"Различные виды непищевой спиртосодержащей продукции в количестве 1749 штук общим объемом более 188 л изъяты из незаконного оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции", - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморью.

Отмечается, что среди изъятой продукции - косметический лосьон "Боярышник", средство для дезинфекции "Вита-Септ", универсальное средство "Чистый - С", косметическое изделие "Целебная сила природы" и другие. Кроме того, проверяющие обнаружили в торговых точках лосьоны для лица и одеколоны во флаконах по 50-100 мл с содержанием спирта 25 - 60% без сопроводительных документов. Реализация такой продукции приостановлена, к продавцам применят санкции.

"Проводимые проверки позволили также выявить ряд магазинов, в которых осуществлялась реализация алкогольной продукции без лицензии. Алкогольная продукция общим объемом более 423 л арестована сотрудниками полиции", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, проверки торговых точек начались в конце декабря прошлого года после того, как в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения региона с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным регионального Минздрава, общее число отравившихся - 123, из которых 78 человек скончались.

Теги: Россия, Приморье
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