Спасатели вытащили застрявшего в бассейне новосибирского аквапарка ребенка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Помощь спасателей потребовалась для того, чтобы вызволить семилетнего ребенка, нога которого застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов в новосибирском аквапарке, говорится в сообщении на странице Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Прибывший на место экипаж спасателей МАСС, используя гидравлический инструмент, освободил ногу - и пострадавший ребенок был передан в медкабинет аквапарка и родителям.

Самый крупный в России крытый аквапарк "Аквамир" открылся в Новосибирске 7 октября минувшего года. Единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки - до 10 тыс. Общая площадь аквапарка составляет 35 тыс. кв. метров, из которых 11 тыс. - площадь водной зоны.