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Экспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске

Число жертв отравления "Боярышником" по-прежнему составляет 76 человек

Экспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске
Фото: ТАСС, Кирилл Шипицин

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экспертиза не подтвердила отравление метанолом двух человек, которые в новогодние праздники скончались в больницах Иркутска, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шкурская.

"Проведенная экспертиза установила, что пациенты умерли от других причин, не связанных с отравлением метиловым спиртом. Таким образом, число жертв массового отравления по-прежнему составляет 76 человек", - сказала Татьяна Шкурская.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в больницах Иркутска от отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом скончались два человека. В настоящее время на лечении остается трое. Новые пострадавшие во время праздников с 31 декабря по 8 января в медучреждения не поступали.

Всего от отравления метиловым спиртом, или метанолом в Иркутске пострадало 123 человека, из которых 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря 2016 года. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Теги: Россия, Иркутск
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