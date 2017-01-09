Обжалован отказ в аресте замглавы иркутского Роспотребнадзора по делу об отравлениях

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Кировский райсуд Иркутска поступила апелляция на судебное решение об отказе в аресте замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Михаила Лужнова. Он был задержан по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" и госпитализирован с сердечным приступом.

"Прокуратура Кировского района Иркутска подала апелляционное представление на судебное постановление от 30 декабря 2016 года об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения Лужнову в виде заключения под стражу", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Кировского райсуда Иркутска.

По его словам, в ближайшее время все материалы будут переданы в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, Кировский райсуд Иркутска 30 декабря отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Лужнова, которое не смог рассмотреть 27 декабря, поскольку Лужнов был госпитализирован с сердечным приступом.

Замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Лужнов подозревается в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от употребления косметического средства "Боярышник". В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ.

По версии следствия, с мая текущего года в управление поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории области спиртосодержащей продукции "Боярышник", а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Другие подозреваемые

Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 22 человека. Восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять находятся под домашним арестом, пять - на подписке о невыезде.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело о халатности, возбужденное в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. 29 декабря она была госпитализирована с гипертоническим кризом. Чиновница находится на подписке о невыезде, в суде находится ходатайство следствия об отстранении ее от должности; рассмотрение назначено на 10 января.

По данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске пострадали 123 человека, из которых 76 скончались.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.