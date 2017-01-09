Возбуждено уголовное дело после инцидента с самолетом Сessna в Красноярском крае

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту произошедшего в ноябре минувшего года инцидента с самолетом Cessna-208, говорится в сообщении управления.

Установлено, что 30 ноября в 16:48 по местному времени при взлете с посадочной площадки "Богучаны" Красноярского края воздушное судно столкнулось со снежным бруствером и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был перевезти больных в Красноярск.

"В результате происшествия никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако воздушное судно получило значительные повреждения передней опоры шасси, багажно-грузового отсека, воздушного винта и двигателя. Таким образом, предварительной оценкой установлено, что ООО "АэроГео" причинен крупный ущерб на сумму 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).