Посол США в РФ Теффт не получал указания подать в отставку

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Теффт пока не получал указаний из Вашингтона покинуть Россию после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

"Всем политическим назначенцам администрации (Барака) Обамы поступили указания написать заявления об отставке до 7 декабря, которые вступят в силу в полдень 20 января. Карьерным сотрудникам дипломатической службы подобных указаний не поступало. В целом верно и то, что все послы исполняют свои обязанности по воле президента", - сказала Олсон "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, когда Теффт может покинуть Россию.

Она отметила, что Теффт согласно его биографии более 40 лет является карьерным сотрудником дипломатической службы. Он в частности занимал позицию посла США в Литве в 2000-2003 годах, в Грузии с 2005 по 2009 год и на Украине с 2009 по 2013 год.

С 2004 по 2005 год Теффт занимал должность заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, отвечающего за отношения США с Россией, Украиной, Белоруссией и Молдавией.