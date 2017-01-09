В России Трагедия в Карелии

Суд продлил арест директора лагеря на Сямозере

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд продлил на три месяца срок ареста директора карельского лагеря "Парк-Отель Сямозеро" Елены Решетовой, обвиняемой по делу о гибели 14 детей летом прошлого года, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мера пресечения продлена на три месяца - по 19 апреля", - сказал собеседник агентства.

В понедельник суд также рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении арестованного начальника лагеря Вадима Виноградова и бывшего руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, который находится под домашним арестом.

Ранее СКР сообщал, что по результатам расследования собственнику и директору лагеря Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Виноградову, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения в окончательной редакции по части 3 статьи 238 и статьи 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оставление в опасности).

Как сообщалось, 18 июня дети из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. Потерпевшие предприняли попытку добраться до берега вплавь, однако из-за больших волн и холодной воды сделать это смогли не все: 14 детей утонули.

Госзаказ на организацию детского отдыха размещал департамент соцзащиты населения Москвы.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а также по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), санкция которой предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В настоящее время лагерь "Парк-отель "Сямозеро" закрыт.

Трагедия в Карелии

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Теги: Карелия, Сямозеро
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