Принимавшая таблетки для похудения девушка умерла в Татарстане

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетняя девочка, принимавшая таблетки для похудения, скончалась в Набережных Челнах.

Как сообщает СУ СКР по Татарстану в понедельник, накануне вечером девочка почувствовала себя плохо, после чего родители вызвали ей "скорую помощь", однако ребенок скончался до приезда медиков.

"Установлено, что ранее девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу", - говорится в сообщении. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку обстоятельств случившегося.