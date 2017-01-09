Суд решил не уничтожать конфискованные во Владивостоке Библии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока в ответ на протест прокуратуры пересмотрел административное дело о конфискации и уничтожении 36 экземпляров Библии.

Суд исключил из постановления требование об уничтожении литературы и печатных материалов, но оставил в силе требование об их конфискации и признание организации виновной в совершении инкриминируемого ей правонарушения, сообщает пресс-служба Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).

Упомянутое постановление было вынесено 20 декабря 2016 года мировым судьей Владивостока в отношении 36 экземпляров Библии, которые распространялись в рамках миссионерской деятельности христианской организации "Армия спасения" без надлежащей маркировки, содержащей полное наименование религиозной организации.

Комментируя это постановление, глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что "сам по себе факт уничтожения Библии, даже как судебная санкция, оскорбляет религиозные чувства верующих граждан", признав при этом, что миссионерская деятельность, в том числе распространение в миссионерских целях религиозной литературы, должна осуществляться в строгом соответствии с законом.