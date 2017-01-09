Артисты Большого театра дадут концерт в память о жертвах крушения Ту-154

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Солисты Большого театра 13 января споют на благотворительном концерте в Москве в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 вблизи Сочи.

"13 января пройдет благотворительный концерт, в котором выступят ведущие солисты московских театров в память о своих коллегах, погибших в Сочи 25 декабря 2016 года. В концерте примут участие солисты Большого театра Венера Гимадиева, Юлия Мазурова, Олег Долгов, Константин Шушаков, концертмейстер ГАБТа Павел Небольсин", - сообщается на сайте концертного зала DI Telegraph, где пройдёт выступление.

В программе вечера - арии и дуэты из популярных опер. Устроители поясняют, что список участников концерта будет пополняться.

Все собранные средства будут переведены семьям погибших артистов и частично в Фонд летевшей рейсом Елизаветы Глинки "Справедливая помощь".

Военно-транспортный самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов и руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.