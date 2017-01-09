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В Госдуме назвали чудовищной ложью"заявление Картера о нулевом вкладе РФ в борьбу с ИГ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Заявления главы Пентагона о "нулевом вкладе" России в борьбу с терроризмом было бы правильно переадресовать администрации Барака Обамы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Выдавать желаемое за действительное становится фирменным стилем и визитной карточкой уходящей администрации США. Но даже на этом ставшим за последние дни привычном фоне "агонии" нынешних американских властей коробит чудовищная ложь Эштона Картера - главы Пентагона, который уже скоро может получить приставку "экс" к своей сегодняшней должности", - сказал журналистам в понедельник Слуцкий.

Картер ранее заявил о "нулевом вкладе" России в борьбу с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещённая в РФ) в Сирии.

"Именно так он, по-видимому, оценил проведение операции российских ВКС, в рамках которой были обезврежены тысячи террористов, а также достигнутые при гарантиях РФ и Турции стратегические договоренности по перемирию между сирийскими властями и оппозицией, наши предложения по переговорам в Астане", - заметил Слуцкий.

"Однако, помножив все это на ноль, Картер, на самом деле, расписался в бессилии и безрезультативности всей внешнеполитической линии администрации президента Обамы в Сирии", - заявил глава комитета.

Теги: Россия, США, Годума
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