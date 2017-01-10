В первой половине года в состав Тихоокеанского флота войдет корабль "Совершенный"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2017 году получит на вооружение многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия.

"Корвет "Совершенный" будет принят в состав сил Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года", - сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и специалистов других областей.

Корвет проекта 20380 "Совершенный" - многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета - более 100 метров, водоизмещение 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в 4 тыс. миль.

Вооружение - ракеты противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.