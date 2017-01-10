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Врачи опровергли версию пищевого отравления 37 школьников в ХМАО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Медики не подтвердили факт пищевого отравления воспитанников школы-интерната из деревни Лямино Ханты-Мансийского автономного округа, которые в декабре попали в больницу с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит, говорится в сообщении администрации Сургутского района.

"Волнения некоторых родителей-ханты по поводу так называемого "отравления детей" специалисты считают необоснованными. Факт пищевого отравления не установлен. Это подтверждают медицинские заключения по всем работникам пищеблока. Смывы с оборудования и инвентаря кухни также не показали нарушения санитарного режима. В настоящее время все анализы работников пищеблока и остальных сотрудников интерната не вызывают опасения врачей", - говорится в сообщении.

По мнению медиков, причиной массового заболевания детей стала норовирусная инфекция, передаваемая контактно-бытовым путем.

Отмечается, что все замечания, выявленные в ходе проверки по факту заболевания детей, устранены. В частности, проведена полная дезинфекция здания, а стаканы многоразового использования в комнатах воспитанников заменены на одноразовые.

Как поясняет пресс-служба райадминистрации, после окончания каникул в школе-интернате планируется встреча родителей с представителями Роспотребнадзора и департамента образования муниципалитета.

Ранее сообщалось, что, начиная с 15 декабря, из школы-интерната деревни Лямино Сургутского района ХМАО были госпитализированы 37 школьников с симптомами острой кишечной инфекции. 23 декабря они были выписаны из больницы.

По факту массового заболевания детей было возбуждено уголовное дело по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Теги: ХМАО
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