Спасатели нашли в Финском заливе похожий на затонувшее судно объект

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно, обнаружен на дне Финского залива в понедельник вечером, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

"Обследования для идентификации обнаруженного с помощью эхолотов объекта продолжатся с наступлением светлого времени суток", - говорится в сообщении.

4 января маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь и обнаруживаться системой электронного позиционирования во время возвращения в порт отправления по акватории Финского залива, в районе порта Усть-Луга. На борту судна находились три человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

За шесть дней поисков спасатели обследовали около 1,5 тыс. квадратных километров акватории и береговой линии, в работах приняли участие 350 человек и 65 единиц техники.