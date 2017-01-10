Умер подравшийся в Новый год с жителями Татарстана гражданин Северной Кореи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пострадавший в массовой драке в поселке Бирюли Высокогорского района Татарстана гражданин Северной Кореи скончался в больнице. "Вчера он скончался в больнице", - сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах республики во вторник.

Драка на бытовой почве между пятью северокорейскими рабочими и местными жителями произошла в новогоднюю ночь.

Как рассказывал заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Фяргят Мухаметзянов, драка произошла на бытовой почве после того, как местные жители пришли к рабочим из Северной Кореи с бутылкой шампанского. "Принесли наши местные жители бутылку шампанского, угостили наших гостей корейцев. После того у них на бытовой почте произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой пятеро корейцев избили нашего одного местного жителя. После этого наш местный житель пригласил своих друзей, которые в отместку поколотили их", - говорил полицейский.

По данным медиков, травмы получили пять человек, один из которых - гражданин Северной Кореи - впал в кому, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), установлены все участники драки.