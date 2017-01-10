Экологи раскритиковали приказ Минприроды о заготовке древесины

Документ разрешает проводит коммерческую рубку в кедровых лесах, и в нем нет ограничений на вырубку деревьев в местах обитания краснокнижных животных.

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экологи убеждены, что вступивший в силу 10 января приказ Минприроды о правилах заготовки древесины в лесничествах и лесопарках приведет к росту незаконной вырубки лесов и повлечет за собой ущерб биологического разнообразия таежных лесов.

Как сообщает "Коммерсант", главное новшество документа состоит в том, что правила увеличивают допустимую долю кедра в составе лесных насаждений, которые позволено рубить для заготовки древесины.

Издание приводит комментарий руководителя программы "Гринпис России" по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейндлина, который констатирует, что теперь коммерческие рубки допускаются, если в составе насаждений более 44% кедра, раньше эта граница была установлена на уровне 25%. Он подчеркнул, что жители Алтая и Сибири "активно протестовали даже против санитарных рубок, а теперь разрешают рубить почти все кедровые леса".

"Насаждения, которые сберегались десятилетиями, будут открыты для рубки. Это спровоцировано тем, что запасы древесины исчерпаны — лесопромышленники ищут пути выхода из этой ситуации",— цитирует "Коммерсант" директора лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Николая Шматкова.

Как полагает пресс-секретарь Архангельского ЦБК Милена Авада, благо для развития отдельных категорий бизнеса может обернуться еще более масштабной вырубкой и нехваткой лесосырья, например, для крупных компаний, работающих строго в рамках законодательства. По ее мнению, такая ситуация вызвана отсутствием достоверных данных об инвентаризации лесов. Претензии к Рослесхозу по сокрытию данных ранее неоднократно высказывали представители Генпрокуратуры, а также ученые и экологи.

Также специалисты обращают внимание на то, что новые правила заготовки древесины обеспечивают сохранение только деревьев, кустарников и лиан, занесенных в Красную книгу России, но не животных. "Если раньше было прописано сохранение среды обитания краснокнижных животных, то сейчас в документе этого нет, что противоречит федеральным законам "Об охране окружающей среды" и "О животном мире", так как грозит биоразнообразию", - считает Михаил Крейндлин.