В Туве упавшие футбольные ворота убили игравшего в баскетбол подростка

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Республике Тыва возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с гибелью учащегося спортивной школы, на которого во время игры в баскетбол упали футбольные ворота.

Как сообщил СК РФ, в правоохранительные органы Бай-Тайгинского района поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении доставленного из спортивной школы 13-летнего жителя села Тээли.

По версии следствия, 9 января в Тээлинской Детско-юношеской спортивной школе во время игры в баскетбол на 13-летнего игрока упали футбольные ворота.

"Подростка госпитализировали, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался в медицинском учреждении в этот же день", - говорится в сообщении.

Предварительно причиной смерти ребенка явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Пресс-служба правительства Тувы сообщает, что глава республики Шолбан Кара-оол поручил уполномоченному по правам человека и ребенка в регионе Ольге Россовой разобраться в обстоятельствах гибели школьника.