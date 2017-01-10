Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"

По словам депутата Лугового, интриги было бы больше, если бы его внесли в "список Макларена", в котором фигурируют якобы употреблявшие допинг российские спортсмены

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, которых в Великобритании назвали причастными к гибели Александра Литвиненко, с иронией восприняли их включение Минфином США в санкционный "список Магнитского".

"Интриги было бы больше, если бы меня внесли в список людей, которые употребляли допинг во время зимней Олимпиады в Сочи - в список Макларена. Что касается "списка Магнитского", то насколько я понимаю, в него вносят людей, нарушающих права человека, Я же как депутат Госдумы, наоборот, занимаюсь защитой прав людей", - сказал во вторник "Интерфаксу" Луговой.

Он подчеркнул, что у него нет собственности за границей и сам он в последние годы не выезжает за пределы страны.

"Это какая-то агония уходящей американской администрации, которая решила вспомнить британскую историю со смертью Литвиненко", - добавил депутат.

Похожим образом отреагировал на решение Минфина США Ковтун. "Все это за гранью здравого смысла - то, чего не хватает в последние годы Вашингтону. Я даже в свои лучшие годы не собирался выезжать в Америку. Ни счетов, ни имущества, ни недвижимости у меня нет не то что в США или в Европе, но и в России", - сказал Ковтун "Интерфаксу".

Расширение "списка Магнитского"

В понедельник 9 января стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и еще четыре российских гражданина, в том числе Луговой и Ковтун, внесены министерством финансов США в санкционный "список Магнитского".

Ковтун и Луговой, по версии британского судебного следователя Роберта Оуэна, причастны к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В докладе Оуэна также сообщалось, что операция по ликвидации Литвиненко могла быть проведена с одобрения российского руководства.

В феврале 2016 года этот доклад прокомментировал глава российского правительства Дмитрий Медведев. В интервью телеканалу Euronews он обратил внимание на то, что в документа практически каждый раздел и абзац начинаются со слова "probably" - "возможно".

"Ну что тут комментировать? Это неофициальный отчет человека, который находится в отставке, который дает вероятностные суждения", - заключил Медведев.

Разбирательство по делу о гибели Литвиненко в Великобритании было прекращено в марте 2016 года.