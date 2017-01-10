РВСН в 2017 году проведут более 10 пусков МБР

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет проведут в этом году Ракетные войска стратегического назначения, сообщил во вторник сайт Минобороны РФ.

В 2017 у РВСН проведут свыше 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

"Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году, по сравнению с 2016 годом, увеличится на 50%", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пуски межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году будут направлены на испытание перспективных ракетных комплексов, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов.