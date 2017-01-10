Выездной турпоток из РФ в новогодние праздники вырос впервые за два года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Впервые с 2014 года туроператоры отметили рост выездного турпотока на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Впервые с 2014 года отмечается положительная динамика выездного турпотока на новогодние даты. По сравнению с прошлым годом он увеличился в пределах 10-15%. Окончательные итоги продаж будут известны в конце января, но уже сейчас все туроператоры и агентства говорят об увеличении спроса", - отметила Ломидзе.

По приблизительной оценке АТОР, за границей в новогодние праздники могло отдохнуть до 400 тыс. россиян.

Лидирующими направлениями стали безвизовые страны с теплым климатом: Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика, Израиль.

"Отсутствие Египта практически на всех топ-направлениях сказалось позитивно", - отметила Ломидзе.

По ее данным, рост потока отмечается и на горнолыжных направлениях, причем выросло число самостоятельных туристов-лыжников. Более высоким спросом пользовались и экскурсионные поездки по Европе.

"Основная причина положительной динамики - экономическая: стоимость отдыха как в валюте, так и в рублях по сравнению с прошлым голом снизилась", - резюмировала Ломидзе.