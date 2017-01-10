Новосибирский маньяк Чуплинский был признан вменяемым

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Новосибирец Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийствах 17 проституток, совершенных в 1998 - 2006 годах, признан вменяемым, сообщили "Интерфаксу" в областном СУ СКР.

"Экспертиза, проведенная в Центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, признала Чуплинского вменяемым и не нуждающимся в принудительных мерах медицинского характера", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анастасия Кулешова.

Чуплинский был задержан в конце апреля 2016 года.

По версии следствия, с 1998 по 2006 годы 51-летний житель Новосибирска убил 17 девушек, оказывавших интимные услуги.

На раскрытие данного преступления потребовалось около 10 лет. Были получены образцы для исследования более 5 тысяч мужчин, допрошены более 3 тысяч свидетелей, по полученным образцам назначено свыше 300 молекулярно-генетических экспертиз. На базе экспертно-криминалистического отдела и ДНК-лаборатории следственного управления был получен генотип предполагаемого убийцы.