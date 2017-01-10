Консульство США в Москве возобновило выдачу виз

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Консульский отдел посольства США в Москве возобновил выдачу виз, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник в визовой службе.

"Во вторник утром работа консульского отдела возобновлена в обычном режиме", - сообщил собеседник портала. Как уточняется на сайте посольства США, заявители, не прошедшие собеседование, были проинформированы относительно порядка назначения новой даты интервью.

Ранее сообщалось, что работа консульского отдела посольства США в Москве была приостановлена в связи с проблемами с водоснабжением в здании, где он располагается. Помимо московского, консульства США работают также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.